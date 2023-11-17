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        Ardahan'da kar, tipi ve sis ulaşımı aksatıyor

        Ardahan'da etkili olan kar, tipi ve sis ulaşımı aksatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 17:21 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:21
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        Ardahan'da kar, tipi ve sis ulaşımı aksatıyor
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        Ardahan'da etkili olan kar, tipi ve sis ulaşımı aksatıyor.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

        Kenti Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunda kar, tipi ve sis ulaşımı aksattı.

        Yolun Bülbülan Geçidi kesiminde kar ve tipinin yanı sıra yer yer sis görüş mesafesini düşürdü.

        Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken görüş mesafesinin düştüğü noktalarda bazı araçlar kara saplandı.

        Sürücüler Karayolları ekiplerinden yardım istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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