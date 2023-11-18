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        Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki tırlar için monitör kurulumu tamamlandı

        Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nda tırların güvenli geçmesi amacıyla yapımına başlanan monitör sisteminin kurulumu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:54 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:01
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        Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki tırlar için monitör kurulumu tamamlandı
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        Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nda tırların güvenli geçmesi amacıyla yapımına başlanan monitör sisteminin kurulumu tamamlandı.

        Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda Ticaret Bakanlığınca tamamlanan monitör kurma çalışmasının, biri Gürcistan'dan giren tırlar, diğeri de Türkiye'den çıkan tırlar için olduğunu söyledi.

        Yapılan çalışmayla buradaki görevlinin iş yükünün azaltıldığını ifade eden Demirci, "Yani görevlinin tır altına bakma zorunluluğu ortadan kalktı. Ayrıca teknolojik olması dolayısıyla tırlar daha sağlıklı kontrol edilmiş olacak. Sistemin tamamlanmasıyla kapıda hareketlilik yaşanıyor. Sistemin devreye girmesiyle bir günde 294 tır giriş çıkış yaptı. Bunun 235'i Türkiye'ye giriş yaptı. Bu da şu demektir yapılan çalışma sağlıklı olunca hizmette sağlıklı bir akış oluyor. Bizim için bu önemli." dedi.

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        Galeri

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