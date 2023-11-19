Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da gönüllü öğretmen ve idareciler okul binalarını boyadı

        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir grup gönüllü öğretmen ve idareci, görev yaptıkları okulun boyasını ve temizliğini yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:57 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da gönüllü öğretmen ve idareciler okul binalarını boyadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir grup gönüllü öğretmen ve idareci, görev yaptıkları okulun boyasını ve temizliğini yaptı.

        Çıldır İlkokulunda görevli öğretmen, idareci ve çalışanlar, ara tatilde okulun bakım ve onarımını yapmak için bir araya geldi.

        Boya ve temizlik yapan çalışanlar, okulu eğitim öğretim dönemine hazırladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, AA muhabirine, okulu eğitim öğretime yeni haliyle hazırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Okulda boyanın yanı sıra bazı tamirat işlemlerinin de yapıldığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

        "Okulumuzun böyle bir çalışmaya ihtiyacı vardı. Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız da bize destek verdi. Okulumuz yenilenmiş haliyle yarın öğrencilerini karşılayacak. Okulun boyası ve temizliği yapıldı, kapı kolları ile güvenlik kilitleri yenilendi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri çalışma, başka bazı okullarımızda da oldu."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Ardahan'da sahaya köpekler girince hakem maçı durdurdu
        Ardahan'da sahaya köpekler girince hakem maçı durdurdu
        Ardahan'da kar yağışı ve fırtına etkili oldu
        Ardahan'da kar yağışı ve fırtına etkili oldu
        Ardahan Milletvekili Koç, bir tüpü faaliyete giren Aşık Şenlik Tüneli'nde i...
        Ardahan Milletvekili Koç, bir tüpü faaliyete giren Aşık Şenlik Tüneli'nde i...
        Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki tırlar için monitör kurulumu tamamlandı
        Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki tırlar için monitör kurulumu tamamlandı
        Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Kars'ta kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Ardahan'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Ardahan'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı