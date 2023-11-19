Ardahan'da gönüllü öğretmen ve idareciler okul binalarını boyadı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir grup gönüllü öğretmen ve idareci, görev yaptıkları okulun boyasını ve temizliğini yaptı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir grup gönüllü öğretmen ve idareci, görev yaptıkları okulun boyasını ve temizliğini yaptı.

Çıldır İlkokulunda görevli öğretmen, idareci ve çalışanlar, ara tatilde okulun bakım ve onarımını yapmak için bir araya geldi.

Boya ve temizlik yapan çalışanlar, okulu eğitim öğretim dönemine hazırladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, AA muhabirine, okulu eğitim öğretime yeni haliyle hazırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Okulda boyanın yanı sıra bazı tamirat işlemlerinin de yapıldığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Okulumuzun böyle bir çalışmaya ihtiyacı vardı. Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız da bize destek verdi. Okulumuz yenilenmiş haliyle yarın öğrencilerini karşılayacak. Okulun boyası ve temizliği yapıldı, kapı kolları ile güvenlik kilitleri yenilendi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri çalışma, başka bazı okullarımızda da oldu."