Çıldır Gölü'nün çevresi karla kaplandı Ardahan ile Kars arasında yer alan, doğal güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Çıldır Gölü'nün çevresi beyaza büründü.

Ardahan ile Kars arasında yer alan, doğal güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Çıldır Gölü'nün çevresi beyaza büründü.

Kent genelinde etkili olan kar, güzellikleri de beraberinde getirdi.

Kars ile Ardahan sınırlarında bulunan ve özellikle kışın buzla kaplı yüzeyinde atlı kızak gezintisi yapılan Çıldır Gölü'nün çevresi de karla kaplandı.

Etrafında güzel manzaraların oluştuğu göl, hava sıcaklığının sıfırın altında 15-20 dereceleri bulması ve yüzeyinin buz tutmasıyla turistleri ağırlayacak.

Göl kıyısında balık lokantası işleten Birkan Topkaya, mevsimin ilk kar yağışının göle güzellik kattığını belirterek, "Yoğun kar yağışının ardından gölümüzün çevresi beyaza büründü, güzel manzaralar oluştu." dedi.