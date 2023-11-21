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        Ardahan ile Gürcistan'ın unutulmaya yüz tutmuş yemekleri çalıştayda ele alındı

        Ardahan Üniversitesi (ARÜ) ile Gürcistan Batum Shota Rustaveli Üniversitesi iş birliğinde, Ardahan ve Gürcistan'ın unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinin ele alındığı "Gastronomi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:56 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:03
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        Ardahan ile Gürcistan'ın unutulmaya yüz tutmuş yemekleri çalıştayda ele alındı
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        Ardahan Üniversitesi (ARÜ) ile Gürcistan Batum Shota Rustaveli Üniversitesi iş birliğinde, Ardahan ve Gürcistan'ın unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinin ele alındığı "Gastronomi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Vali Hayrettin Çiçek, üniversitenin Aşık Şenlik Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, çalışmanın her iki ülkenin mutfak kültürünü zenginleştirmek adına önemli adım olduğunu söyledi.

        Çalıştayın aynı zamanda kültürler arası etkileşim ve yakınlığı da artıracağını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

        "Gürcistan dost ülke. Sınır komşumuz Gürcistan ile uzun süreden beri güzel ilişkiler içindeyiz ama özellikle bu ilişkiler son yıllarda daha da gelişerek sürdü. İkili olarak güzel bir ilişkimiz söz konusu. Bu ilişkileri özellikle ticaret ve turizm noktasında geliştirmek istiyoruz. Her geçen gün bu çalışma gibi daha da kıymetli çalışmalar yapılmakta. Bu çalışma Ardahan mutfağına Gürcü lezzetlerini, Gürcü mutfağına da Ardahan lezzetlerini katacaktır."

        Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber de Ardahan ve Gürcistan mutfaklarının ortak özelliklerini ortaya koymak adına çalışmanın önemli olduğunu belirterek, "Her iki kültürün lezzetlerini çalışarak yöresel mutfakları zenginleştirmek adına çalışmamız kıymetli. Diğer yandan Ardahan ve Gürcü mutfaklarının unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinin korunması ve kayıt altına alınmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

        Ardahan ve Gürcistan'ın unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinin görüşüldüğü çalıştaya, Gürcistan Batum Acara Özerk Bölgesi Şota Rustaveli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Merab Khalvashi, Turizm Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Irakli Kordzaia ve akademisyenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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