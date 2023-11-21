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        Kışın riskli görülen Ardahan-Ardanuç kara yolu 5 ay kapalı kalacak

        Ardahan-Ardanuç kara yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ay kapalı tutulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:14 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:14
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        Kışın riskli görülen Ardahan-Ardanuç kara yolu 5 ay kapalı kalacak
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        Ardahan-Ardanuç kara yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ay kapalı tutulacak.

        Karayolları 183'üncü Şubesi yetkilerinden edinilen bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kara yolu dün ulaşıma kapatıldı.

        Kışın kapanması gereken riskli yollar statüsünde bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunda, ilkbahar mevsimine kadar karla mücadele çalışması yürütülmeyecek.

        Sürücülere alternatif olarak Ardahan-Şavşat kara yolu önerildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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