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        Ardahan'da ruhsatsız silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Ardahan'da polisin düzenlediği operasyonda üzerinde ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:24 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:24
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        Ardahan'da ruhsatsız silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da polisin düzenlediği operasyonda üzerinde ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere yönelik denetim yaptı.

        Kura Nehri'nin köprü mevkisinde durdurulan Y.Y'nin üst aramasında 1 ruhsatsız tabancı ile 14 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Y.Y'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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