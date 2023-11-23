Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Uçar, Ardahan Valisi Çiçek'i ziyaret etti Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'e ziyaret etti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'e ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Çiçek, makamında DATÜB Genel Sekreteri Uçar ile bir süre görüştü.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nin yaptığı çalışmalar hakkında Uçar'dan bilgi alan Çiçek, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Uçar da bazı temaslar için Ardahan'da bulunduğunu, valiliği ziyaretinde duyduğu memnuniyeti ifade etti.