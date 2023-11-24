Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor.

Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 3 mahallenin 25 kilometrelik yolunun açılması için, Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yapıyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Ardahan'da da bazı yollarda buzlanma meydana geldi. Kentin yüksek noktalarında ise yer yer kar yağışı etkili oldu.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Ağrı'da da karla kaplanan dağlar güzel manzara oluşturdu.

Kars'ta kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla, İstasyon Mahallesi'nde bir kişi ise traktörünü ön kısmına ceket bağlayarak soğuktan korumaya çalıştı.

Beyaza bürünen yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.