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        Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:09 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:09
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        Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
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        Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor.

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 3 mahallenin 25 kilometrelik yolunun açılması için, Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yapıyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Ardahan'da da bazı yollarda buzlanma meydana geldi. Kentin yüksek noktalarında ise yer yer kar yağışı etkili oldu.

        Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Ağrı'da da karla kaplanan dağlar güzel manzara oluşturdu.

        Kars'ta kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla, İstasyon Mahallesi'nde bir kişi ise traktörünü ön kısmına ceket bağlayarak soğuktan korumaya çalıştı.

        Beyaza bürünen yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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