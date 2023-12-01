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        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 10:07 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:07
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        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
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        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        Kaldırım ve yollarda buzlanmanın meydana geldiği kentin kırsalında ise ekiplerin kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle yollarını açma çalışması sürüyor.

        - Ardahan

        Ardahan’da soğuk hava ve sis etkili oluyor.

        Kentte sabah saatlerinde soğuk havanın yanı sıra sis de etkisini gösterdi. Erken saatte yola çıkanlar buzlanma nedeniyle zorlandı.

        - Tunceli

        Tunceli'de soğuk hava nedeniyle bazı dağların zirveleri sisle kaplandı.

        Kentte park halinde araçların camları buz tuttu, ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

        - Kars

        Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Soğuk hava nedeniyle bitkiler kırağı ile kaplandı, araç camları buz tuttu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı ve battaniye örttü.

        Sarıkamış ilçesinde de hava sıcaklığı sıfırın altına 7 dereceye düştü. Bina çatılarında doğal gaz bacalarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar buz tuttu.

        Araçların camlarının buzla kaplandığı ilçede, yollarda oluşan buz nedeniyle belediye ekibi tuzlama çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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