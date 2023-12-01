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        Ardahan'da taksi durağına tüfekle ateş eden kişi yakalandı

        Ardahan'da taksi durağına tüfekle ateş açan kişi kaçarken polislerce yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 18:46 Güncelleme: 01.12.2023 - 20:07
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        Ardahan'da taksi durağına tüfekle ateş eden kişi yakalandı
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        Ardahan'da taksi durağına tüfekle ateş açan kişi kaçarken polislerce yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Kongre Caddesi'nde Valilik karşısındaki taksi durağına gelen M.Y.Y, durakta çalışanlarla tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y.Y, elindeki pompalı tüfekle durağa ateş açıp olay yerinden araçla kaçtı.

        Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine, polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

        Gözaltına alınan M.Y.Y, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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