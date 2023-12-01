Ardahan'da taksi durağına tüfekle ateş eden kişi yakalandı

Ardahan'da taksi durağına tüfekle ateş açan kişi kaçarken polislerce yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kongre Caddesi'nde Valilik karşısındaki taksi durağına gelen M.Y.Y, durakta çalışanlarla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y.Y, elindeki pompalı tüfekle durağa ateş açıp olay yerinden araçla kaçtı.

Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine, polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan M.Y.Y, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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