Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da veteriner hekimler bir araya geldi

        Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasınca "Bölge Hayvancılığının Geliştirilmesi Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 15:26 Güncelleme: 02.12.2023 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da veteriner hekimler bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasınca "Bölge Hayvancılığının Geliştirilmesi Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Vali Hayrettin Çiçek, Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen toplantıda, hayvancılığın bölge ekonomisine önemli katkısı olduğunu söyledi.

        Bugün bölgedeki hekimlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Çiçek, "Ardahan, Kars ve Iğdır ülkenin hayvancılığının yaklaşık 6'da birini kapsıyor. Dolayısıyla bizim için hayvancılık çok önemli. En önemli ekonomik değerdir. Bu sektörün ayakta kalması ve büyümesi noktasında veteriner hekimlere büyük görevler düşüyor, biz de destek olacağız." dedi.

        Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar ve veteriner hekimler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Mossad ekibi ateşkes görüşmeleri için Doha'da
        Mossad ekibi ateşkes görüşmeleri için Doha'da
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Ardahan'da taksi durağına tüfekle ateş eden kişi yakalandı
        Ardahan'da taksi durağına tüfekle ateş eden kişi yakalandı
        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
        Ardahan üzerinde mercek bulutu görüldü
        Ardahan üzerinde mercek bulutu görüldü
        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Ardahan'da donmak üzereyken bulunan köpek yavruları kurtarıldı
        Ardahan'da donmak üzereyken bulunan köpek yavruları kurtarıldı