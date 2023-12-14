Ardahan yağan karla beyaza büründü

Ardahan'da etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte kar etkili oldu.

Yağışın ardından il merkezi karla kaplandı.

Kentin yüksek kesimlerindeki kara yollarında ise buzlanma oluştu.

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