Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Ardahan'da hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Asayiş ekipleri, "cinsel saldırı" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A'nın kent merkezindeki bir adreste saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan U.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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