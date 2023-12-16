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        Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 12:37 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:37
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        Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılığı önlemeye yönelik bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

        Ekipler, aramada gümrük kaçağı 258 paket sigara ve 6 şişe alkol ile 4 bidon etil alkol ele geçirdi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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