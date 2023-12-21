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        Ardahan'da "Dede Korkut Destanlarında Tarihi Coğrafya" konferansı düzenlendi

        Ardahan'da "Dede Korkut Destanlarında Tarihi Coğrafya" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 18:13 Güncelleme: 21.12.2023 - 18:30
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        Ardahan'da "Dede Korkut Destanlarında Tarihi Coğrafya" konferansı düzenlendi
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        Ardahan'da "Dede Korkut Destanlarında Tarihi Coğrafya" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Tarih Topluluğu tarafından düzenlenen konferansa akademisyenler, idari personel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mutlu Adak, yaptığı konuşmada, önemli bir konferansta yer aldığını söyledi.

        Katkılarından dolayı Serhat Kalkınma Ajansına teşekkür eden Adak, "Güney Kafkasya, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Horasan ve Türkistan’a kadar uzanan Dede Korkut coğrafyasındaki kültür bütünlüğü dikkat çekicidir. Dolayısıyla ilk olarak Dede Korkut destanlarının tarihi coğrafyasını tespit etmek gerekir. Burası konargöçer Türk kültürünün yayılma alanıdır. Dede Korkut destanlarının Akkoyunlu Türkleri zamanında yazıya geçirildiğini düşünüyoruz. Destanlarda geçen antroponim, toponim ve hidronimler de bunu göstermektedir." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından ARÜ Tarih Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Suat Vural, katılımcılara teşekkür ederek, konferansa katkı sunanlara katılım belgesi verdi.

        Konferans, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Talha Teker'in "Dede Korkut" şiirini okumasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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