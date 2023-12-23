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        Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:06 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:06
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        Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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        Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Kent genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok noktada ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Ardahan-Şavşat kara yolu, kentin Karadeniz ile bağlantısını sağlaması dolayısıyla tırlar için önemli geçiş güzergahında yer alıyor.

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Artvin bağlantılı çevre yolunun üniversite mevkisinde 18 tır yolda kaldı. Yol, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm araçların geçişine kapatıldı.

        Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, kent genelinde yoğun kar yağışının yer yer tipiye dönüştüğünü söyledi.

        Ulaşımın birçok noktada tipi ve buzlanmadan dolayı aksadığını ifade eden Çiçek, "Sürücülerimizden isteğimiz, tedbirli olsunlar. Zorunlu olmadıkça yola çıkmasınlar. Ayrıca tedbir amaçlı çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları çok önemli." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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