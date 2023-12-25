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        Ardahan'da terör örgütü PKK'ya tepki

        Ardahan'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırıları ve terör örgütü PKK protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 19:27 Güncelleme: 25.12.2023 - 19:27
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        Ardahan'da terör örgütü PKK'ya tepki
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        Ardahan'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırıları ve terör örgütü PKK protesto edildi.

        Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca Milli Egemenlik Parkı'nda terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak ve teröre tepki göstermek amacıyla "şehide saygı, vatana sadakat" etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe katılanlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

        Grup adına açıklama yapan Ülkü Ocakları İl Başkanı Mustafa Kay, şehitler için toplandıklarını belirterek, teröre tepkilerinin süreceğini söyledi.

        Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileklerinde bulunan Kay, şunları kaydetti:

        "Şehitlerimiz ölmeselerdi, aşık olurlardı, şiirler yazarlardı. Öldüler şiirlerini gömdüler. Bir güzel kıza değil, bin cefaya güldüler. Kırmızı bir gül vermek vardı, Allah'ın emriyle ve peygamberin kavliyle vazgeçtiler. Onlar Allah'ın peygamberine komşuluğu seçtiler."

        Etkinlik, Kongre Caddesi'nde yapılan yürüyüşünün ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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