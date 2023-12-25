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        Tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı

        Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 23:21 Güncelleme: 25.12.2023 - 23:21
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        Tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı
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        Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde yolun ulaşıma açılması için başlatılan karla mücadele çalışmaları tamamlandı.

        Kara yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeninden ulaşıma açıldı.

        Karayolları 183. Şube Şefliği görevlileri, yüksek noktalarda kar ile tipinin ulaşımı yer yer etkilediğini belirterek, açılan yolu kullanacak tır sürücülerine araçlarına zincir takmaları uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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