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        Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da 103 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Ardahan, Kars, Iğdır ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 103 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:24 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:24
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        Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da 103 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Ardahan, Kars, Iğdır ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 103 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 14, Kars'ta 10, Iğdır'da 19 ve Ağrı'da 60 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel idaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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