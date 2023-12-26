Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da 103 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Ardahan, Kars, Iğdır ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 103 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Ardahan, Kars, Iğdır ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 103 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 14, Kars'ta 10, Iğdır'da 19 ve Ağrı'da 60 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel idaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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