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        Ardahan'da sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

        Ardahan'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:14 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:14
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        Ardahan'da sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla Y.D gözaltına alındı.

        Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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