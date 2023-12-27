Ardahan'da sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Ardahan'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla Y.D gözaltına alındı.

Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

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