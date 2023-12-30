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        Ardahan'da jandarma timi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

        Ardahan'da jandarma timi, kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:27
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        Ardahan'da jandarma timi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
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        Ardahan'da jandarma timi, kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, karla kaplı Çamlıçatak ve Yalnızçam Ormanlığında yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına ilişkin çalışma yaptı.

        Araçlarla getirilen kaba yem, arpa, kuş yemi, ekmek ve etler, yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına döküldü.

        Jandarma timi daha sonra kent merkezindeki sahipsiz hayvanlar için de Kaptanpaşa ve Halil Efendi mahallelerinde belirlenen yerlere mama bıraktı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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