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        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 11:19 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:19
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        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ekipler, kent merkezi Kongre Caddesi'nde durdurulan bir otomobilde yaptığı aramada, bir miktar esrar maddesi ele geçirdi.

        Araçtaki E.Ş, D.D. ve R.Ç, ekiplerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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