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        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta dondurucu soğuklar etkili oluyor

        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar yağışının ardından başlayan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:00 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:00
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        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta dondurucu soğuklar etkili oluyor
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        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar yağışının ardından başlayan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye düştüğü Erzurum'da, kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu, bazı şadırvanlar da dondu.

        Gece aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Erzurum Kalesi ve Üç Kümbetler gibi tarihi mekanlar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

        Kent içinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.

        Şehrin yüksek kesimlerinde ise tipi etkili oluyor.

        - Kars

        Kars'ta da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Aralıklarla yağan karın ardından Kars Belediyesi ekipleri kaldırım ve yollarda çalışma yaptı.

        Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, yol kenarlarındaki çeşmeler buzla kaplandı.

        Yaban kuşları için yemleme yapan esnaflardan Osman Yıldız, soğuk havalarda yaban kuşlarını unutmamak gerektiğini belirterek, "Yaban hayvanlar aç kalıyor. Biz de esnaf olarak buğday, arpa, bulgur ne bulursak veriyoruz. Bu şekilde karınlarını doyuruyorlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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