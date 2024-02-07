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        Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü Ardahan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü kentte, ekiplerin karla mücadele çalışmalarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:10 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:59
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        Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü Ardahan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü kentte, ekiplerin karla mücadele çalışmalarını denetledi.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları'nın sorumluluk bölgelerinde yapılan çalışmaları inceleyen Çiçek, ekiplere tatlı ikram etti.

        Vali Çiçek, gazetecilere, kar yağışının 5 Şubat gecesinde kenti etkisi altına aldığını söyledi.

        Karın gerek ulaşım gerekse kamu hizmetlerinin sunumunda sıkıntılara neden olduğunu ifade eden Çiçek, "Yollarımızı açmaya çalışıyoruz, ekiplerimiz üstün gayret gösteriyor. Biz de onlara başarılar diledik, moral ziyaretinde bulunduk. Artvin'de kaybettiğimiz kar savaşçımızı andık. Çok ciddi bir aksilik olmazsa köylerimizin büyük bir kısmını açmış olacağız." dedi.

        Son yılların en fazla kar yağışı ile karşılaştıklarını belirten Çiçek, "Kent merkezinde en son 1968 tarihinde 113 santimetre kar yağışı söz konusu olmuş. Bugün itibarıyla 96 santim ama bu durum yüksek noktalarda, yani taşra kesiminde ise 1,5 metreye ulaşan kar yağışı mevcut. Kar zahmet veriyor ama rahmettir, berekettir. Uzun yıllardır Ardahan böyle bir kar yağışına hasretti." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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