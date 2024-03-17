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        Ardahan'da lapa lapa yağan kar etkili oldu

        Ardahan'a lapa lapa kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 10:20 Güncelleme: 17.03.2024 - 10:20
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        Ardahan'da lapa lapa yağan kar etkili oldu
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        Ardahan'a lapa lapa kar yağdı.

        Kent merkezinde aniden bastıran ve lapa lapa yağan karla etraf beyaza büründü. Ani kar yağışına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

        Kar yağışı, yüksek kesimlerde ise yer yer tipiye dönüştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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