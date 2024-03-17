Ardahan'da lapa lapa yağan kar etkili oldu
Ardahan'a lapa lapa kar yağdı.
Ardahan'a lapa lapa kar yağdı.
Kent merkezinde aniden bastıran ve lapa lapa yağan karla etraf beyaza büründü. Ani kar yağışına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Kar yağışı, yüksek kesimlerde ise yer yer tipiye dönüştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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