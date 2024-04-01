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        Göle'de "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi

        Göle ilçesinde, "Akıl ve Zeka Oyunları Dostluk Turnuvası" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 16:58 Güncelleme: 01.04.2024 - 16:58
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        Göle'de "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi
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        Göle ilçesinde, "Akıl ve Zeka Oyunları Dostluk Turnuvası" düzenlendi.

        Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Göle Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya 65 öğrenci katıldı.

        İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Alabay, ilçedeki her okulun kendi içinde yarıştığını, daha sonra dereceye girenlerin Ardahan'da kendi okulunu temsil edeceğini söyledi.

        Alabay, "34 öğrenci ortaokul, 31 öğrenci ise ilkokullardan yarışmaya katılıyor. Ardahan'daki turnuvada öğrencilerimize güveniyor ve başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin bu tür faaliyetlerde daha aktif rol almalarını amaçlıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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