Ardahan'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Ardahan'da, ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Ardahan'da, ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası çıkarılan ve 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.
Vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdi.
Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde vatandaşlara gösterildi.
İl Müftüsü Adem Karadeniz, AA muhabirine, her etkinlikte Allah'a yakın olmayı amaçladıklarını söyledi.
Bugün ise ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif'i vatandaşlara gösterdiklerini belirten Karadeniz, "Efendimizin sünnetlerini hayatımıza uygulayarak yaşayacağımız bir hayat bizi Rabb'imize yaklaştırır." dedi.
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