Ardahan'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Bugün ise ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif'i vatandaşlara gösterdiklerini belirten Karadeniz, "Efendimizin sünnetlerini hayatımıza uygulayarak yaşayacağımız bir hayat bizi Rabb'imize yaklaştırır." dedi.

Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası çıkarılan ve 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

Ardahan'da, ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

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