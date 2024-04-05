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        Ardahan'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

        Ardahan'da, ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:15 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:15
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        Ardahan'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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        Ardahan'da, ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası çıkarılan ve 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

        Vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdi.

        Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde vatandaşlara gösterildi.

        İl Müftüsü Adem Karadeniz, AA muhabirine, her etkinlikte Allah'a yakın olmayı amaçladıklarını söyledi.

        Bugün ise ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif'i vatandaşlara gösterdiklerini belirten Karadeniz, "Efendimizin sünnetlerini hayatımıza uygulayarak yaşayacağımız bir hayat bizi Rabb'imize yaklaştırır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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