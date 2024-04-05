Ardahan'da seçimlerin yenilenme kararı İl Seçim Kurulunca reddedildi

Ardahan'da Merkez İlçe Seçim Kurulunca alınan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yenilenmesine ilişkin karar, İl Seçim Kurulunca reddedildi.

İl merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.

AK Parti İl Başkanlığı, tüm sandıkların yeniden sayımı ve seçimin iptali için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

AK Parti'nin itirazını dün değerlendiren kurul, oy çokluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi.