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        Ardahan'da seçimlerin yenilenme kararı İl Seçim Kurulunca reddedildi

        Ardahan'da Merkez İlçe Seçim Kurulunca alınan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yenilenmesine ilişkin karar, İl Seçim Kurulunca reddedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 20:06 Güncelleme: 05.04.2024 - 20:06
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        Ardahan'da seçimlerin yenilenme kararı İl Seçim Kurulunca reddedildi
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        Ardahan'da Merkez İlçe Seçim Kurulunca alınan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yenilenmesine ilişkin karar, İl Seçim Kurulunca reddedildi.

        İl merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.

        AK Parti İl Başkanlığı, tüm sandıkların yeniden sayımı ve seçimin iptali için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

        AK Parti'nin itirazını dün değerlendiren kurul, oy çokluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

        CHP, İl Seçim Kuruluna giderek karara itiraz etti. Seçimlerin yenilenme kararı, İl Seçim Kurulunca reddedildi.

        Kararın ardından CHP'nin adayı ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, belediye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bağımsız Türk yargımızın titiz çalışması sonucu itirazımızın kabul olduğunu gördük. Değerli Ardahan halkı bizi ikinci kez bu şerefli göreve layık gördü." dedi.

        Demir, önümüzdeki günlerde mazbatasını alacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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