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        Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü

        Ardahan'ın yüksek kesimlerindeki yayla evleri, yoğun yağış nedeniyle kar altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 11:49 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:49
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        Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü
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        Ardahan'ın yüksek kesimlerindeki yayla evleri, yoğun yağış nedeniyle kar altında kaldı.

        Genelde kışın kar ve tipinin etkisini gösterdiği Ardahan-Artvin arasındaki 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası'na kar yağdı.

        Kar yağışı nedeniyle vatandaşların yazın kullandığı yaylalar, beyaza büründü. Kar, yayla evlerinin çatısına kadar yükseldi.

        Yaylacılar taşınmak için karların erimesini bekliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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