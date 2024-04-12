Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Eriyen kar nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yoluna kaya parçaları düştü

        Kar kütlelerinin erimeye başlamasıyla Ardahan-Ardanuç kara yoluna irili ufaklı kaya parçaları düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 11:12 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eriyen kar nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yoluna kaya parçaları düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kar kütlelerinin erimeye başlamasıyla Ardahan-Ardanuç kara yoluna irili ufaklı kaya parçaları düştü.

        Bölgede havaların ısınmaya başlamasıyla yüksek kesimlerdeki kar kütleleri de erimeye başladı.

        Karların erimesi nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun bazı noktalarına yükseklerden kopan kaya parçaları düştü.

        Trafik akışına engel olmayan irili ufaklı kaya parçalarının, tehlike oluşturmaması için ekiplerce temizleneceği öğrenildi.

        Yetkililer, bölgede etkili olan sağanak ve karların erimesi nedeniyle sürücüleri heyelan tehlikesine karşı uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz

        Benzer Haberler

        Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü
        Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü
        Ardahan'da Kura Nehri eriyen kar birikintileri ve sağanak nedeniyle taştı
        Ardahan'da Kura Nehri eriyen kar birikintileri ve sağanak nedeniyle taştı
        Ardahan Valisi Çiçek'ten Ramazan Bayramı mesajı
        Ardahan Valisi Çiçek'ten Ramazan Bayramı mesajı
        Tarihi Ardahan Kalesi Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor
        Tarihi Ardahan Kalesi Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor
        Kar ve tipi nedeniyle 4,5 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma aç...
        Kar ve tipi nedeniyle 4,5 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma aç...
        Ardahan'da bayram trafiği tedbirleri kapsamında dron destekli denetim yapıl...
        Ardahan'da bayram trafiği tedbirleri kapsamında dron destekli denetim yapıl...