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        AK Parti Ardahan Milletvekili Koç, basın mensuplarıyla bayramlaştı

        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, sağlıkta Ardahan için çok ciddi yatırımların bulunduğunu, önümüzdeki günlerde bunun müjdesini vereceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 13:48 Güncelleme: 12.04.2024 - 13:48
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        AK Parti Ardahan Milletvekili Koç, basın mensuplarıyla bayramlaştı
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        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, sağlıkta Ardahan için çok ciddi yatırımların bulunduğunu, önümüzdeki günlerde bunun müjdesini vereceklerini söyledi.

        Koç, partisinin il binasında basın mensuplarıyla bayramlaşma programında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni geride bıraktıklarını belirtti.

        Seçim sonuçlarına saygı duyduklarını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

        "AK Parti olarak hizmetlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önümüzde 4 yıllık bir süre var. Dolayısıyla bu süre zarfında daha çok işimiz var. Ardahan'a daha çok hizmet getirmek için ilk günkü heyecanla çalışıyoruz. Başta sağlık ve ulaşım olmak üzere her alanda bizim kat etmemiz gereken mesafe var. Her zamanki gibi projelerimize icraatımıza bakacağız. Özellikle sağlıkta Ardahan için çok ciddi yatırımlarımız var. Önümüzdeki günlerde bunun müjdesini vereceğiz. Amacımız sağlıkta Ardahan'ı hak ettiği noktaya taşımaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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