Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir mazbatasını aldı:

        CHP'den Ardahan Belediye Başkanlığına seçilen Faruk Demir, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:25 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir mazbatasını aldı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP'den Ardahan Belediye Başkanlığına seçilen Faruk Demir, mazbatasını aldı.

        Ardahan Adliyesinde basına kapalı düzenlenen törende, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkan Vekili Melike Arslantaş, Demir'e mazbatasını takdim etti.

        Törende, CHP İl Başkanı Yalçın Taştan ve partililer ile CHP'li ilçe belediye başkanları hazır bulundu.

        Faruk Demir, tören sonrası kalabalık bir grupla yürüdüğü belediye binası önünde, bundan sonra da ayrı gayrı olmadan çalışmasını sürdüreceğini söyledi.

        Emeği geçen herkese teşekkür eden Demir, şöyle konuştu:

        "Eşim Zuhal Demir'e ve tüm demokrasi bileşenlerine teşekkür ediyorum. Demokrasi güzel bir şeydir. Gönüllere girmişseniz, halk sizi takdir eder. Bu seçimin sonuçlarında da bunu çıkarmamız lazım. Güvenlik açısından hiçbir sorun yaşatmayan emniyet teşkilatımıza ve diğer kurumlara teşekkür ediyorum. Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edeceğiz. Önümüzde 5 yıl var. Bir önceki 5 yılda olduğu gibi ayrım yapmadan Ardahan'ı mutlu insanlar kenti yapacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Dehşet anı kamerada! Öldüren temizlik!
        Dehşet anı kamerada! Öldüren temizlik!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        İşte obrukların habercisi!
        İşte obrukların habercisi!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        Gece kulübü yangınında itfaiye raporu çıktı!
        Gece kulübü yangınında itfaiye raporu çıktı!
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Sağlıkta yapay zeka tartışması

        Benzer Haberler

        Kura Nehri taştı; Ardahan Ovası göle döndü
        Kura Nehri taştı; Ardahan Ovası göle döndü
        Kışı çetin geçen Ardahan'da kardelenler açtı
        Kışı çetin geçen Ardahan'da kardelenler açtı
        AK Parti Ardahan Milletvekili Koç, basın mensuplarıyla bayramlaştı
        AK Parti Ardahan Milletvekili Koç, basın mensuplarıyla bayramlaştı
        Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası baharla erimeye başladı
        Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası baharla erimeye başladı
        Eriyen kar nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yoluna kaya parçaları düştü
        Eriyen kar nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yoluna kaya parçaları düştü
        Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü
        Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü