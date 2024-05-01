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        Ardahan Valisi Çiçek'in "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 16:30 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:30
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        Ardahan Valisi Çiçek'in "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çiçek, mesajında, ülkenin kalkınmasında önemli rolü olan emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

        Çiçek, şunları kaydetti:

        "El emeği ve alın teriyle memleketimizin ve milletimizin kalkınması için çalışan, üreten ve gayret gösteren emekçi tüm vatandaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve başarılı günler diliyorum."

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