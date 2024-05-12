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        Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Ardahan'da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 17:24 Güncelleme: 12.05.2024 - 17:24
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        Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Ardahan'da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kentte birkaç gündür etkili olan soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkisini gösterdi.

        Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası mevkisinde sağanak, bir süre sonra yerini kara bıraktı.

        Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, bölgede ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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