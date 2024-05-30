Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ardahan'da dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Ardahan'da dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.
Dolunun etkili olduğu bazı alanlar beyaza büründü.
Sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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