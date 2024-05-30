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        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Ardahan'da dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 19:14 Güncelleme: 30.05.2024 - 19:14
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        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        Ardahan'da dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

        Dolunun etkili olduğu bazı alanlar beyaza büründü.

        Sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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