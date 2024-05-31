Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan Üniversitesinde, mezun olan öğrenciler Filistinliler için dua etti

        Ardahan Üniversitesinin (ARÜ) mezuniyet töreninde öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 18:46 Güncelleme: 31.05.2024 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan Üniversitesinde, mezun olan öğrenciler Filistinliler için dua etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan Üniversitesinin (ARÜ) mezuniyet töreninde öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

        ARÜ'de 2023-2024 akademik yılının tamamlanmasıyla kampüste mezuniyet töreni düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda 1200 öğrenci, kep atarak mezun olmanın sevincini yaşadı.

        Programda öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

        Törene Vali Hayrettin Çiçek, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, il protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Aşkım Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        Beşiktaş haber bekliyor
        Beşiktaş haber bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ardahan'da "su kaynaklarının korunması için yapılması gerekenler" görüşüldü
        Ardahan'da "su kaynaklarının korunması için yapılması gerekenler" görüşüldü
        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Kars'ta temin ettikleri uyuşturucuyu Ardahan'da satmaya çalışan 4 zanlı tut...
        Kars'ta temin ettikleri uyuşturucuyu Ardahan'da satmaya çalışan 4 zanlı tut...
        Tarih ve doğanın buluştuğu Şeytan Kalesi karların erimesiyle doğaseverleri...
        Tarih ve doğanın buluştuğu Şeytan Kalesi karların erimesiyle doğaseverleri...
        Göle'de 250 kişilik öğrenci yurdunun temeli atıldı
        Göle'de 250 kişilik öğrenci yurdunun temeli atıldı