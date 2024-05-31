Ardahan Üniversitesinde, mezun olan öğrenciler Filistinliler için dua etti Ardahan Üniversitesinin (ARÜ) mezuniyet töreninde öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Anadolu Ajansı Giriş: 31.05.2024 - 18:46 Güncelleme: 31.05.2024 - 18:46 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL