Ardahan'da "Yarpuzlu Dondurma" projesi anlatıldı

Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, "Yarpuzlu Dondurma" projelerini anlattı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonunda öğrenciler, öğretmenleri Esra Ece Aydın ile Ardahan Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine proje hakkında bilgi vedi.

Esra Ece Aydın, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin akademik başarılarının yanında yaşadıkları yöreye uygun çözüm üretebilmelerinin önemini anlatarak, Yarpuzlu dondurmanın Ardahan'a kazandırılması ve yerelde üretim imkanı bulabilmesi adına kadın girişimcilerin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.