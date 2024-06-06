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        Ardahan'da "Yarpuzlu Dondurma" projesi anlatıldı

        Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, "Yarpuzlu Dondurma" projelerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:09 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:09
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        Ardahan'da "Yarpuzlu Dondurma" projesi anlatıldı
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        Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, "Yarpuzlu Dondurma" projelerini anlattı.

        Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonunda öğrenciler, öğretmenleri Esra Ece Aydın ile Ardahan Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine proje hakkında bilgi vedi.

        Esra Ece Aydın, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin akademik başarılarının yanında yaşadıkları yöreye uygun çözüm üretebilmelerinin önemini anlatarak, Yarpuzlu dondurmanın Ardahan'a kazandırılması ve yerelde üretim imkanı bulabilmesi adına kadın girişimcilerin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

        Ardahan Bilsem Müdürü Elif Kral da toplantıya katılım sağlayan Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gizem Çınar, kurul üyesi Nesrin Arslangörür'e, velilere ve emek sarf eden öğrencilere teşekkür etti.

        Kral, "Öğrencilerin gelişimini destekleyen her projeye imkanlar dahilinde destek veriyoruz. Onlara daha iyi imkanlar yaratmak için de çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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