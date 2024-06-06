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        Ardahan Kent Konseyinde seçim yapılacak

        Ardahan Kent Konseyinde yönetim kurulu seçimi yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:34 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:34
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        Ardahan Kent Konseyinde seçim yapılacak
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        Ardahan Kent Konseyinde yönetim kurulu seçimi yapılacak.

        Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, gazetecilere, konsey için yarın kongre yapılacağını bildirdi.

        Söz konusu kongrede aday olmayacağını açıklayan Taştan, şunları kaydetti:

        "3 dönem başkanlığını yaptığımız konseyde kentimiz Ardahan için çalıştık. Bu sürede güzel ve kalıcı işlere imza atmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir süre Türkiye Kent Konseyi başkanlığını da yaptık. Bütün bu görevlerimde kentimizin daha iyi ve hak ettiği yerde olması için önerilerde bulunduk, çalışmalar yaptık. Bundan sonra bayrağı başka arkadaşlara devretmek istiyorum. Yarınki seçimde kazanacak olan arkadaşımıza ve yönetimine şimdiden başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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