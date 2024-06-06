Ardahan'daki "Atatürk silüeti" bu yıl da izleniyor

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da görülmeye başlandı.

Bir süredir etkili olan güneşli havayı fırsat bilenler Atatürk silüetini izlemek ve görüntülemek için bölgeye geldi.

Alana gelenler, bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkıp fotoğraf ve video çekti.

Soner Doğan, AA muhabirine, İstanbul'dan Atatürk silüetini izlemek için geldiğini ve fırsat buldukça yine geleceğini belirterek, "Bu doğa olayını gerçekten izlemek lazım. Herkese tavsiye ediyorum. Bizzat izlemek çok etkili oluyor." dedi.