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        Ardahan'da KÖYDES projelerine 71 milyon 443 bin lira ödenek ayrıldı

        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, 2024 yılında Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi için Ardahan'da 71 milyon 443 bin lira ödenek tahsisi yapıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:54 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:54
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        Ardahan'da KÖYDES projelerine 71 milyon 443 bin lira ödenek ayrıldı
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        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, 2024 yılında Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi için Ardahan'da 71 milyon 443 bin lira ödenek tahsisi yapıldığını söyledi.

        Koç, AA muhabirine, tahsis edilen ödeneğin köylere harcanacağını belirtti.

        Ödeneklerin il merkezi ve ilçelerin nüfusuna göre aktarıldığını anlatan Koç, "Amacımız, en kısa sürede belirlenen konu ve çalışmaları yapıp köylümüzün hizmetine sunmaktır. Amacımız vatandaşımıza hizmet etmek ve ayağına götürmektir. Bunun için mesai yapıyoruz, yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

        Bazı ilçelerdeki hizmetlerin ihalelerinin yapıldığını, bazılarının da ihale aşamasında olduğunu ifade eden Koç, "İlimize ayrılan bu ödeneğin kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Yeni sezonumuzun kazasız belasız ve en üst seviyede verimli geçmesini diliyorum." diye konuştu.

        Milletvekili Koç, 2024 yılında KÖYDES Projesi için Ardahan'da 71 milyon 443 bin lira ödenek tahsisi yapıldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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