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        Türk Kızılay'ından Ardahan'a mobil araç tahsisi yapıldı

        Türk Kızılay, Ardahan İl Merkezi Başkanlığına mobil ikram aracı tahsis etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:29 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:29
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        Türk Kızılay'ından Ardahan'a mobil araç tahsisi yapıldı
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        Türk Kızılay, Ardahan İl Merkezi Başkanlığına mobil ikram aracı tahsis etti.

        Türk Kızılay Derneği Ardahan İl Merkezi Başkanı Özcan Şentürk, AA muhabirine, Kızılay olarak çalışmalarını daha verimli ve hızlı yapmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

        Bu kapsamda genel merkezlerinin kendilerine mobil ikram aracı tahsis ettiğini belirten Şentürk, "Bu araç ile afet ve benzeri olaylar karşısında 1000 kişiye aynı anda müdahale edilebilecek. 1000 kişiye aynı anda yiyecek ve içecek verme kapasitesine sahip bir araç. Bizim için çok iyi oldu." dedi.

        Şentürk, başta genel başkanları Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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