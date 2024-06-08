Türk Kızılay'ından Ardahan'a mobil araç tahsisi yapıldı

Türk Kızılay, Ardahan İl Merkezi Başkanlığına mobil ikram aracı tahsis etti.

Türk Kızılay Derneği Ardahan İl Merkezi Başkanı Özcan Şentürk, AA muhabirine, Kızılay olarak çalışmalarını daha verimli ve hızlı yapmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bu kapsamda genel merkezlerinin kendilerine mobil ikram aracı tahsis ettiğini belirten Şentürk, "Bu araç ile afet ve benzeri olaylar karşısında 1000 kişiye aynı anda müdahale edilebilecek. 1000 kişiye aynı anda yiyecek ve içecek verme kapasitesine sahip bir araç. Bizim için çok iyi oldu." dedi.