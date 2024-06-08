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        Ardahan'da mera ıslahı için 1000 dekara 15 bin kilogram gübre atıldı

        Ardahan'da meraların verimini arttırmak amacıyla "mera ıslah ve amenajman projesi" kapsamında 1000 dekar alana 15 bin kilogram gübre atımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:54 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:54
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        Ardahan'da mera ıslahı için 1000 dekara 15 bin kilogram gübre atıldı
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        Ardahan'da meraların verimini arttırmak amacıyla "mera ıslah ve amenajman projesi" kapsamında 1000 dekar alana 15 bin kilogram gübre atımı yapıldı.

        Vali Hayrettin Çiçek, merkeze bağlı Binbaşar köyü yaylasında düzenlenen "gübre atım" ve "yayla sezonu açılış" töreninde, meraları, hayvancılık için paralel olarak geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

        Çiçek, "Bu proje kapsamında hayvan yetiştiriciliği için kullanılan mera alanlarında verimliliğin arttırılması amacıyla azot ve potasyum içerikli gübre atımı yapıyoruz. Bu sayede merada ot verimini artırarak üreticilerimizin daha uzun bir yayla sezonu geçirmelerini ve hayvancılıktan daha fazla gelir elde etmelerini sağlamış olacağız." diye konuştu.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de Ardahan'da söz konusu çalışmanın daha önce de yapıldığını belirterek, "Bizim amacımız bölgemizin hayvancılığnı geliştirmektir. Bu nedenle bugün burada yapılan çalışmanın devamı başka kırsal bölgelerimiz olan köyler veya mahallelerde de yapılacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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