Ardahan'da mera ıslahı için 1000 dekara 15 bin kilogram gübre atıldı
Ardahan'da meraların verimini arttırmak amacıyla "mera ıslah ve amenajman projesi" kapsamında 1000 dekar alana 15 bin kilogram gübre atımı yapıldı.
Ardahan'da meraların verimini arttırmak amacıyla "mera ıslah ve amenajman projesi" kapsamında 1000 dekar alana 15 bin kilogram gübre atımı yapıldı.
Vali Hayrettin Çiçek, merkeze bağlı Binbaşar köyü yaylasında düzenlenen "gübre atım" ve "yayla sezonu açılış" töreninde, meraları, hayvancılık için paralel olarak geliştirmeyi planladıklarını söyledi.
Çiçek, "Bu proje kapsamında hayvan yetiştiriciliği için kullanılan mera alanlarında verimliliğin arttırılması amacıyla azot ve potasyum içerikli gübre atımı yapıyoruz. Bu sayede merada ot verimini artırarak üreticilerimizin daha uzun bir yayla sezonu geçirmelerini ve hayvancılıktan daha fazla gelir elde etmelerini sağlamış olacağız." diye konuştu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de Ardahan'da söz konusu çalışmanın daha önce de yapıldığını belirterek, "Bizim amacımız bölgemizin hayvancılığnı geliştirmektir. Bu nedenle bugün burada yapılan çalışmanın devamı başka kırsal bölgelerimiz olan köyler veya mahallelerde de yapılacak." ifadelerini kullandı.
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