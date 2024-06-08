Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

Ekiplerce arama yapılan adreslerde, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan K.G, S.S, O.U, S.Ç, S.A. ve H.A, "uyuşturucu satışı yapmak" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğe bağlı ekipler, uyuşturucu satışı ve kullanımıyla mücadele kapsamında Ardahan merkezli 3 ilde çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.