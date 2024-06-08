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        Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

        Ardahan merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 23:37 Güncelleme: 08.06.2024 - 23:37
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        Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı
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        Ardahan merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğe bağlı ekipler, uyuşturucu satışı ve kullanımıyla mücadele kapsamında Ardahan merkezli 3 ilde çalışma yürüttü.

        Ardahan, İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan K.G, S.S, O.U, S.Ç, S.A. ve H.A, "uyuşturucu satışı yapmak" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ekiplerce arama yapılan adreslerde, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu malzemesi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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