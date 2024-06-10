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        Ardahan Devlet Hastanesine anjiyo birimi kuruluyor

        Ardahan Devlet Hastanesine kurulacak anjiyo biriminin inşaatına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:46 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:46
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        Ardahan Devlet Hastanesine anjiyo birimi kuruluyor
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        Ardahan Devlet Hastanesine kurulacak anjiyo biriminin inşaatına başlandı.

        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan'a yapılan sağlık yatırımlarının aksamadan sürdüğünü belirti.

        İnşaatına başlanan anjiyo biriminin 6 ayda tamamlamayı planladıklarını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

        "Göreve başladığımızda verdiğimiz sözlerin tamamını tek tek yerine getirmenin gayretindeyiz. Anjiyo bölümü de bu hizmetlerden biriydi. Bugün şükürler olsun temeli atıldı, inşaat çalışmalarına başlandı. İnşaat çalışması devlet hastanemize bitişik gerçekleşiyor. İnşaat tamamlanmasının ardından malzemeler alınıp, halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun."

        İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu da inşaat alanında incelemelerde bulunarak, inşaatın takipçisi olduklarını belirtti.

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