Ardahan Devlet Hastanesine anjiyo birimi kuruluyor

İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu da inşaat alanında incelemelerde bulunarak, inşaatın takipçisi olduklarını belirtti.

"Göreve başladığımızda verdiğimiz sözlerin tamamını tek tek yerine getirmenin gayretindeyiz. Anjiyo bölümü de bu hizmetlerden biriydi. Bugün şükürler olsun temeli atıldı, inşaat çalışmalarına başlandı. İnşaat çalışması devlet hastanemize bitişik gerçekleşiyor. İnşaat tamamlanmasının ardından malzemeler alınıp, halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun."

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