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        Ardahan'da "Urumçi'den Kudüs'e" fotoğraf sergisi açıldı

        Ardahan'da "Urumçi'den Kudüs'e" konulu fotoğraf sergisi ziyaretçilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 20:54 Güncelleme: 10.06.2024 - 20:54
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        Ardahan'da "Urumçi'den Kudüs'e" fotoğraf sergisi açıldı
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        Ardahan'da "Urumçi'den Kudüs'e" konulu fotoğraf sergisi ziyaretçilerle buluştu.

        Tarihi Ardahan Kalesi'nde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergiyi ziyaret eden Vali Hayrettin Çiçek, konunun önemi dolayısıyla emeği geçenleri tebrik etti.

        Sergilenen fotoğrafların Urumçi ve Gazze'de yaşananlara dikkati çektiğini bildiren Çiçek, "Oralarda dünyanın gözü önünde bir katliamın yaşandığını görüyoruz. Sergilenen fotoğraflar, bu zulmü apaçık gözler önüne seriyor. Bu zulmün bitmesini ve buna artık dur denilmesini istiyoruz." diye konuştu.

        Serginin 3 gün açık kalacağını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede ise vatandaşları sergiye davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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