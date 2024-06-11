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        Ardahan'da haklarında arama kararı olan 646 kişi yakalandı

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentin huzur ve güvenliği için yaptıkları çalışmalar kapsamında, arama kararı bulunan 646 kişinin yakaladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 19:25 Güncelleme: 11.06.2024 - 19:25
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        Ardahan'da haklarında arama kararı olan 646 kişi yakalandı
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentin huzur ve güvenliği için yaptıkları çalışmalar kapsamında, arama kararı bulunan 646 kişinin yakaladığını söyledi.

        Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilerle bir araya gelen Çiçek, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için kolluk kuvvetlerinin çalışma yaptığını söyledi.

        Ardahan'da suça karışıp hakkında arama kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildiren Çiçek, şunları kaydetti:

        "2023 yılında uygulama ve yol kontrollerinde 168 bin 104 şahıs sorgulanmış olup, 2024 yılında sorgulanan şahıs sayısı yüzde 90 oranında artırılarak 319 bin 173 kişi olmuştur. İlimizde suça karışıp da hakkında arama kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2023 yılında 323 şahıs yakalanmışken, 2024 yılında yüzde 100'lük bir artışla yakalanan şahıs sayısı 646'ya çıkmıştır. Ayrıca 2023 yılında il dışında yakalatılan 42 şahıs ve adresleri araştırılan 261 şahsa karşın, 2024 yılında il dışında 186 şahsın yakalatılması sağlanmış 1427 şahıs hakkında araştırma yapılmıştır."

        Çiçek, 2024 yılının ilk 5 ayında 24 düzensiz göçmenin yakalandığını, 18 organizatör şahsa ise işlem yapıldığını ve bir kişinin tutuklandığını aktardı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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