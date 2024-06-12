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        Ardahan'da bıçak ustaları, seyyar tezgahlarda Kurban Bayramı mesaisine başladı

        Ardahan'da vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurulan seyyar tezgahlarda bıçaklarını biletmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:13 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:13
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        Ardahan'da bıçak ustaları, seyyar tezgahlarda Kurban Bayramı mesaisine başladı
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        Ardahan'da vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurulan seyyar tezgahlarda bıçaklarını biletmeye başladı.

        Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ardahan'da seyyar tezgah kuran bıçak ustaları, yoğun talep nedeniyle akşam saatlerine kadar çalışmayı sürdürüyor.

        Tezgahını kentin işlek noktalarından Kongre Caddesi'nde kuran bıçak ustası Halil Bulutlar, AA muhabirine, bayram dolayısıyla bıçakların bakımını yapmak için mesaiye başladığını söyledi.

        Yıllardır her Kurban Bayramı öncesinde yoğun mesai yaptığını anlatan Bulutlar, "Herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Kurban edilecek hayvanın kesiminin işkenceye dönüşmemesi için bu işimiz çok önemli. Parası olan olmayan herkesi bekliyorum. Günlük ortalama 100 bıçağın bakımını yapmayı planlıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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