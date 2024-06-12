Ardahan'da öğrencilerin yıl sonu etkinliği renkli geçti

Okul müdürü Nesrin Yörükoğlu, etkinlikte emeği geçenlere ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Halil Efendi Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, diğer ilgililer ve çocuklar katıldı.

Ardahan'da Cemal ve Zekiye Vatan Ortaokulu ile ilkokulunda yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.