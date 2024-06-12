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        Ardahan'da öğrencilerin yıl sonu etkinliği renkli geçti

        Ardahan'da Cemal ve Zekiye Vatan Ortaokulu ile ilkokulunda yıl sonu etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:32 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:32
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        Ardahan'da öğrencilerin yıl sonu etkinliği renkli geçti
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        Ardahan'da Cemal ve Zekiye Vatan Ortaokulu ile ilkokulunda yıl sonu etkinliği düzenlendi.

        Halil Efendi Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, diğer ilgililer ve çocuklar katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, çocuklar halk oyunları gösterisi sundu.

        Müzik dinletesi, resim sergisi, geleneksel çocuk oyunlarının yapıldığı programda, öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.

        Okul müdürü Nesrin Yörükoğlu, etkinlikte emeği geçenlere ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.

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