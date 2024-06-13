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        Ardahan'da mesleki lisede yıl sonu etkinliği düzenlendi

        Ardahan'da, Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yıl sonu etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:45 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:45
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        Ardahan'da mesleki lisede yıl sonu etkinliği düzenlendi
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        Ardahan'da, Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yıl sonu etkinliği düzenlendi.

        Okulun giriş bölümünde düzenlenen ve yıl boyunca yapılan ürünlerin tanıtıldığı etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

        Açılışta konuşan Uzantı, öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları ürünlerini bugün sergilediğini söyledi.

        Onlarca ürünün bir birinden değerli olduğunu belirten Uzantı, şunları kaydetti:

        "Meslek lisesi öğrencilerimizi tek tek tebrik ediyorum. Bir birinden güzel ve anlamlı ürünler yapmışlar. Burada giyecekten yiyeceğe kadar yapılan her üründe bir emek var. Meslek liseleri bu anlamda önemli işlev yürütüyor. Dolayısıyla emeği geçen başta öğretmen ve öğrencilerimiz olmak üzere herkesi tebrik ediyorum."

        Okul Müdürü Osman Erdem de başta İl Milli Eğitim Müdürü Uzantı olmak üzere kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, "Bakanlığımızın 'Mesleğim Hayatım' vizyonunu prensip edinerek, hayata tutunabilen ve elinden bir şeyler gelen bireyleri topluma kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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