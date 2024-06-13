Ardahan'da mesleki lisede yıl sonu etkinliği düzenlendi

Ardahan'da, Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Okulun giriş bölümünde düzenlenen ve yıl boyunca yapılan ürünlerin tanıtıldığı etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Uzantı, öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları ürünlerini bugün sergilediğini söyledi.

Onlarca ürünün bir birinden değerli olduğunu belirten Uzantı, şunları kaydetti:

"Meslek lisesi öğrencilerimizi tek tek tebrik ediyorum. Bir birinden güzel ve anlamlı ürünler yapmışlar. Burada giyecekten yiyeceğe kadar yapılan her üründe bir emek var. Meslek liseleri bu anlamda önemli işlev yürütüyor. Dolayısıyla emeği geçen başta öğretmen ve öğrencilerimiz olmak üzere herkesi tebrik ediyorum."